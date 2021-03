Segurança Pública pode se tornar prioridade da Vacinação contra a Covid-19

Divulgação/ Assessoria Coronel Davi

Durante a Ordem do Dia desta quarta-feira (17), o deputado Coronel David (Sem Partido) apresentou a indicação solicitando ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, caráter de urgência para que todos os profissionais de Segurança Pública sejam incluídos na lista de prioridades do plano de imunização da população adulta nas primeiras fases da Campanha de Vacinação contra a Covid-19.

De acordo com a assessoria, o parlamentar explica o risco de exposição ao vírus destes profissionais. “Realizam um trabalho essencial, atuando na linha de frente ao enfrentamento da pandemia, e estão constantemente expostos ao risco de serem contaminados, pois, no exercício de suas atividades, lidam diariamente lcom casos de pessoas contaminadas com a Covid-19, seja em delegacias, unidades prisionais, residências, hospitais, comércios e principalmente nas ruas, precisamos garantir condições para a continuidade do trabalho que realizam”, frisou Coronel David.

O deputado Barbosinha (DEM) parabenizou a indicação de autoria de Coronel David. “Realmente os bombeiros, agentes penitenciários, agentes penais, policiais militares que fazem a guarda e escolta de presos, também o fazem em ambientes hospitalares, e no auge desta pandemia eu parabenizo sua sensibilidade em apresentar essa indicação”, destacou.

Cabo Almi (PT) também enalteceu a proposição do parlamentar. “Cumprimento também vossa excelência, matéria de igual teor foi protocolada por mim nesta Casa de Leis, em esfera estaudal. A sua é para o Brasil todo. Desejo que sua indicação seja plenamente atendida, em todo o território nacional, por entender a necessidade deste setor da sociedade, que correm risco de vida, de fato, ainda mais ainda com esse vírus se alastrando nas ruas, e eles permanentemente no combate ao crime”, relatou.