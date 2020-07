Sancionada lei que incentiva simulação digital em construções na Capital

Izaias Medeiros/Câmara Municipal de Campo Grande Vereador André Salineiro, autor do projeto

Foi sancionada a lei que institui a Estratégia Municipal de Disseminação do Building Information Modelling (BIM), em Campo Grande, proposta pelo vereador André Salineiro. A lei 6.476 busca fomentar o uso do método de Modelagem da Informação da Construção, que permite criar simulações digitais, manejando todas as informações de um projeto de arquitetura.

O vereador defende a difusão do modelo em obras públicas e privadas para economia de tempo e dinheiro, além de mais transparência em licitações.

“A sanção da lei é um grande passo, em especial para o setor público. Com isso podemos acabar com desperdício e economizar até 20% em materiais. Também é uma forma de evitar problemas de manutenção, decorrentes de um projeto inicial que não previa nada sobre a evolução do uso daquele prédio. É um método que soluciona problemas virtualmente e ainda contribui com a transparência nas licitações, que é o nosso maior interesse no setor público”, argumenta o vereador, citando dado divulgado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

A lei prevê criar condições favoráveis para o investimento em projetos com o método, estimular a capacitação para uso da ferramenta e incentivar o desenvolvimento de normas técnicas, guias e protocolos específicos para adoção do BIM, também no setor privado.