Reinaldo Azambuja faz a abertura de maior evento agro no Mato Grosso do Sul

Deurico Brandão

O governador Reinaldo Azambuja estará nesta manhã em Maracaju, que fica a 159 km de Campo Grande, para fazer a abertura da 24ª edição do Showtec, maior evento de agronegócio do Mato Grosso do Sul.



A cerimônia acontece a partir das 8h da manhã na Fundação MS, autoridades políticas e renomados pesquisadores do agronegócio brasileiros costumam marcar presença no evento durante seu primeiro dia. Este ano, o evento acontece entre os dias 22 e 24 de janeiro, com mais de 100 estandes, entre as maiores empresas do Agro e os lançamentos mais importantes para setor.



A Fundação MS é responsável pela organização do evento, difundindo tecnologias e fortalece o ambiente técnico científico em Mato Grosso do Sul e no restante do País.