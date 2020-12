Reinaldo Azambuja fala em desafios e as conquistas no ano de 2020

Chico Ribeiro Governado Reinaldo Azambuja

O governador Reinaldo Azambuja, em mensagem de fim de ano para os sul-mato-grossenses, fala sobre os desafios e as conquistas no ano mais árduo dos últimos tempos. “Chegamos ao fim de um ano desafiador, que exigiu muito de cada um de nós”, destaca o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, em mensagem de fim de ano destinada a população do Estado.

“Não foi fácil para ninguém, especialmente para quem perdeu um ente querido. Solidário à dor das nossas famílias, peço que Deus as conforte, dando a cada um força e fé para levantar e seguir em frente”, mesmo diante de todo planejamento e estruturação na saúde, não foi possível impedir que a doença fizesse vítimas no Estado.

Diante de mais de 2 mil famílias que choram a perda de seus entes queridos, o governador reforça o compromisso de seguir atuando fortemente para preservar vidas. “Se as nossas apreensões ainda permanecem com a segunda onda de contágio, estamos mobilizados, trabalhando como nunca, para conseguir a vacina o mais rápido possível. Nosso objetivo é o mesmo: salvar vidas e garantir o pleno funcionamento das atividades em todo o estado”.