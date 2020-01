Regina Duarte aceita convite para Secretaria da Cultura

Carolina Antunes/PR Regina Duarte e Presidente Jair Bolsonaro

A atriz Regina Duarte, com 72 anos, confirmou sua entrada para o Governo de Jair Bolsonaro, integrando a Secretaria Especial de Cultura. A decisão foi revelada após reunião com o presidente, no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (29).



A atriz tinha um contrato com a Rede Globo de televisão, porém, conforme divulgado durante o programa Jornal Nacional, existe uma cláusula onde ao aceitar um cargo público, o contrato é dissolvido.



O salário de Regina Duarte na Globo é de R$ 60 mil por mês, quando está fora da programação. Já como secretária especial de Cultura, ela deve receber cerca de R$ 17 mil ao mês.



Quanto a data de entrada da atriz no Governo, ela afirmou que agora é questão de tempo, “agora vão ocorrer os proclamas antes do casamento".



O presidente Jair Bolsonaro também confirmou que Regina já foi escolhida para a pasta. Quem ocupava o cargo anteriormente era o dramaturgo Roberto Alvim, que foi exonerado no último dia 17 de janeiro após fazer discurso semelhante ao de um ministro nazista.



A atriz, que já é consolidada nas televisões brasileiras, possui uma carreira de 55 anos. Na Cultura, Bolsonaro afirmou que ela terá toda a liberdade para montar sua equipe.