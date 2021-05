Região Norte de MS vai receber novos investimentos

Guilherme Pimentel

Em continuidade ao Governo Presente e Municipalista, contemplando os municípios da Região Norte, em reunião sediada em Costa Rica, o governador Reinaldo Azambuja e os secretários de Infraestrutura, Eduardo Riedel, e da Casa Civil, Sérgio De Paula.

No encontro, Azambuja e Riedel destacaram que a região que unem os municípios Costa Rica, Alcinópolis, Camapuã, Chapadão do Sul, Figueirão e Paraíso das Águas já recebeu R$ 539 milhões em investimentos de obras, saneamento e habitação.

“Esta é a segunda etapa do Governo Presente e Municipalista e este termo ‘municipalista’ não é mais tese, estamos inaugurando a rodovia Costa Rica - Paraíso das Águas e Costa Rica à BR-359”, afirmou Reinaldo Azambuja que comemorou ainda: “MS cumpriu 6 requisitos no ajuste fiscal, é uma alegria e mostra que enfrentamos as pautas estruturantes. Já chegamos a 21 mil vagas positivas na geração de emprego, mostrando que estamos no caminho certo”.

O secretário Eduardo Riedel falou que as obras realizadas na região Norte potencializam todo Mato Grosso do Sul. “Estamos falando de municípios estratégicos e de forte potencial produtivo, com as obras vamos garantir que o desempenho econômico desta região potencialize e gere emprego e renda. Reforçamos o que o município tem de prioridade para poder desenvolver nas fronteiras de produção agrícola”.

Riedel ainda reforçou: “Ao municipalizar nossas medidas, iniciativas, projetos, garantimos a assertividade e assim, na roda do desenvolvimento, todos saem ganhando, mas principalmente a população sul-mato-grossense”.

De acordo com a assessoria, o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, salientou que, com o comando de Riedel na Infraestrutura, há celeridade no encaminhamento das obras. “Riedel é extremo conhecedor da realidade do município e é uma pessoa que faz com que a coisa aconteça mais rápido”.

Para o prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo da Silva, a iniciativa é importante e dinamiza o município. “O Governo Presente é um projeto do nosso governador Reinaldo e é extremamente importante. Investimentos em pavimentação educação saúde e habitação, economizando os recursos próprios que investimos em outras áreas. Além disso, Riedel é uma pessoa extremadamente capacitada, preparada, competente e gestora, fez um excelente trabalho na Segov, irá contribuir com o progresso e desenvolvimento do nosso município e do estado”.

Do mesmo modo, o prefeito de Camapuã, Manoel Nery, avaliou: “Com o Riedel, tivemos juntos 4 e 5 vezes e toda vez é uma pessoa técnica, responsável e que tem nos transmite muita segurança em relação a sua administração, com ideias positivas”.

Para o anfitrião da visita do Governo Presente, o prefeito de Costa Rica, Cleverson Alves dos Santos, comemorou a reunião e acrescentou: “É de fato um Governo Presente. Estou no quinto mês de gestão, e é a segunda vez que o governador vem aqui, para autorizar e entregar obras e atender diversas demandas da nossa cidade. Riedel sempre atento as nossas demandas e ele tem um olhar especial para todos os municípios”.