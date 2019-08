Projeto de lei visa ações contra queimadas

Wagner Guimarães/ALMS Marçal Filho (PSDB)

A proposta de autoria do deputado Marçal Filho (PSDB) que subiu à tribuna nesta terça-feira (27) para defender o projeto e debater a situação das queimadas em todo Brasil, principalmente na região Amazônica, com vegetação que abrange vários estados do país. O deputado lamentou os focos e citou que já há leis que punem quem faz queimadas. O projeto de lei foi apresentado para instituir em Mato Grosso do Sul o Agosto Cinza, um período voltado para ações de conscientização de combate aos incêndios e prevenção de queimadas e dá outras providências.



Marçal disse ainda que as medidas também devem proteger a soberania do Brasil perante à região, que já foi sondada por outros países para torná-la internacional. “Isso não deve acontecer. Nós temos que cuidar do que é nosso. É a maior biodiversidade do mundo, além de reservatório de água. Não podemos abrir mão disso”, considerou o deputado que disse que até concorda que o país possa receber dinheiro internacional, porém sem deixar o controle sobre a região.

Zé Teixeira (DEM)



Zé Teixeira (DEM) sugeriu o uso de recursos repatriados da Petrobras. “Ainda mais pela falta de chuva, tem que agir urgente, mas concordo em manter a soberania e não devemos generalizar que todo proprietário rural tenha colocado fogo propositalmente”, ponderou.

Pedro Kemp (PT)



Isso foi rechaçado pelo deputado Pedro Kemp (PT), que também usou a tribuna para citar que supostamente houve “o dia do fogo” e que já estaria sendo investigado pelas polícias e Justiça do país. “Mas como fiscalizar tudo isso se o atual governo está acabando com os órgãos de fiscalização e incentivando bobagens com discursos imprudentes. Não percebemos iniciativas para redução e conscientização, pelo contrário, apenas discursos irresponsáveis, criando brigas internacionais e desmentindo dados oficiais do próprio governo”, lamentou Kemp.

Coronel David (PSL)



O deputado Coronel David (PSL) discordou. “Outros países têm pretensas intromissões na Amazônia, que vem do enfraquecimento dos governos anteriores”, disse o deputado que citou matérias com números de crescimento do desmatamento nos governos de Lula e Dilma. Kemp rebateu com a leitura de dados do próprio site do Inpe.