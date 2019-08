Continua o combate ao incêndio no Passo do Lontra

Divulgação/Corpo de Bombeiros Chuva fraca ajudou no combate as chamas

O Corpo de Bombeiros e brigadistas voltaram a combater incêndio no Passo do Lontra. A chuva que caiu na região de Corumbá na segunda-feira (26) e nesta madrugada (27), não foi intensa, mas ajudou no combate a um incêndio no Passo do Lontra, na Estrada Parque, distante 120 quilômetros da área urbana. Desta vez, a chuva, mesmo fraca, que caiu na região, diminuiu a intensidade das chamas e foi possível controlar o incêndio na madrugada de hoje. O Exército deu apoio logístico à operação.



Desde sexta-feira (23), conforme o site Diário Corumbaense, o fogo vinha se alastrando, atingindo uma grande área de mata e ameaçando chegar a pousadas de turismo. No fim de semana, os bombeiros e brigadistas do Prevfogo combateram os focos, mas o fogo persistiu e novamente as equipes foram ontem (26) para o local.