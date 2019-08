Mais um incêndio no Parque dos Poderes

Elaine Silva/Capital News ..

"Isso está parecendo a Amazônia", relatou o militar do Corpo de Bombeiros ao controlar as chamas de um terreno ao lado de um campo de futebol, no Parque dos Poderes. O incêndio iniciou após uma pessoa não identificada atear fogo em um pneu no meio da mata.



O incêndio foi se propagando e moradores da região ligaram para o Corpo de Bombeiros, porém mas a resposta que tiveram foi que "havia três incêndios na frente deste", o adolescente de 13 anos.



Após inúmeras ligações, o Corpo de Bombeiros chegou por volta das 20h.

Mas como as chamas já estavam altas, jogadores do campo de futebol, controlaram as chamas jogando água.



Este é o segundo incêndio no Parque dos Poderes, em menos de uma semana. O primeiro aconteceu ao lado do Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População de Rua (Cetremi).



Durante o desfile de 120 de Campo Grande, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) relatou que o Governo de Mato Grosso do Sul em parceria com o Ibama, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Meio Ambiente estão em união com o apoio do Governo Federal, para destruir os focos de incêndio no Estado e que "Mato Grosso do Sul está em uns níveis até inferior aos anos anteriores então não tem nada daquilo que acontece todos os anos de seca. Agora é diminuir os focos, e é o que estamos fazendo, trabalhando conjuntamente para diminuir os focos e a parceria com o Governo Federal é importante, somar esforços”, finaliza.