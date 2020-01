Prefeitura fará campanha sobre perigo de ingerir álcool durante a gravidez

Arquivo/Agência Brasil Ingestão Alcoólica pode causar problemas no desenvolvimento do feto

Nova campanha pretende conscientizar a população campo-grandense sobre os riscos da ingestão de álcool durante a gestação, em Campo Grande. Intitulada ‘Semana sobre os perigos da Síndrome Alcoólica Fetal (SAF)’, a campanha está marcada para acontecer entre 9 a 14 de setembro.



Devem ser colocados cartazes com os dizeres "A ingestão de álcool durante a gestação pode prejudicar a saúde do feto" em restaurantes, bares, lanchonetes, conveniências e outros locais que vendam bebidas alcoólicas; Ambulatórios e consultórios de ginecologia públicos e privados de Campo Grande, conforme a Lei nº 6.343/19, do vereador Chiquinho Telles (PSD).



Especialistas alertam que beber álcool em gestação pode acarretar em malformações no feto, como atraso no crescimento, alterações faciais, desordens de comportamento, além de problemas neurológicos que prejudiquem à memória, fala e audição.



Todos esses problemas não possuem cura e só podem ser detectados muito tarde. Já que só é possível perceber as alterações durante o desenvolvimento da criança.