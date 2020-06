Pesquisa aponta reeleição de prefeito em Ponta Porã

Divulgação/Prefeitura de Ponta Porã Pesquisa aponta Hélio Peluffo com 40,50% das intenções de voto

Ainda nem se saber ao certo quando serão as eleições municipais neste ano, as pesquisas já apontam para uma reeleição de Hélio Peluffo em Ponta Porã. Entrevistas realizadas em junho pela empresa Ranking Comunicação e Pesquisa mostrou que o atual prefeito possui 40,50% da intenção dos votos.

Realizada nos dias 24, 25 e 26 deste mês com 400 eleitores registrados na Justiça Eleitoral (MS-01381/2020), a pesquisa considera uma margem de erro de 4,9% para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa ainda revelou a satisfação dos ponta-poranenses com a atual administração. Das 400 entrevistas realizadas, 70,50% avaliaram o prefeito como bom/ótimo; 20,25% disseram que é regular; 5,50% avaliaram como ruim; e apenas 3,75% não sabem ou não souberam responder.

De acordo com a pesquisa espontânea, Peluffo lidera a colocação, muito a frente do segundo colocado, Álvaro Soares, que possui 2,75% das intenções de voto. Flávio Kayatt aparece em terceiro, com 2,25%; Caio Augusto em quarto com 1,50%; Ronaldo Franco em quinto com 1,25%; Bruno Reichardt em sexto com 1,0% das intenções de votos; e outros também com 1,0%. Não sabem ou não souberam responder 49.75%.