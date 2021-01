Pensão para viúvos de profissionais de saúde vítimas de covid é estudada por Simone Tebet

Divulgação/Assessoria Após o falecimento do Dr. Robson Yataka Fukuda neste domingo, parlamentar quer apresentar projeto no Senado.

Neste domingo (10), faleceu em Campo Grande, o Dr. Robson Yataka Fukuda, ele era ex-diretor da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e foi presidente do Conselho Estadual de Saúde. A senadora Simone Tebet (MDB-MS) lamentou a morte e declarou que estuda a possibilidade de apresentar um projeto de lei para garantir pensão vitalícia aos companheiros(as) de médicos e profissionais de saúde mortos em decorrência do coronavírus.

A senadora lembrou ainda que o Dr. Fukuda era muito querido pela população e estava atuando na linha de frente na unidade de referência no tratamento de pacientes com Covid-19 do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e no Pronto Atendimento do Hospital Unimed.

Ao todo, desde o início da pandemia, cinco profissionais da saúde do Hospital Regional morreram de Covid-19, entre eles, três enfermeiros, dois médicos, incluindo Dr. Fukuda, e uma fonoaudióloga.

De acordo com Simone Tebet, em entrevista à Rádio Hora, na manhã de hoje, "Lamento a morte do médico Robson Fukuda, muito querido pela população e deixo meu carinho e solidariedade à família e amigos. Também gostaria de me solidarizar com todas as famílias enlutadas que passam pela dor da perda de amigos e parentes por conta do coronavírus e com aquelas que estão com entes queridos nos hospitais. É um momento de muita tristeza, embora tenhamos começado o ano esperançosos com a vacina do Covid-19", conclui.