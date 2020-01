Partidos começam a divulgar pré-candidatos a prefeitura de Campo Grande

Deurico/Arquivo Capital News O primeiro turno das eleições acontece em 4 de outubro, e o segundo turno, em 25 de outubro

Acontecerá as eleições para prefeito e vereadores no segundo semestre de 2020 e com a articulação dos partidos políticos, nomes começam a ganhar força para possíveis pré-candidaturas. Em Campo Grande, os candidatos concorrerão contra o Prefeito Marquinhos Trad (PSD), que buscará a reeleição nas urnas, em outubro.

A eleição de 2020 será diferente das anteriores, uma vez que foram feitas alterações no atual sistema eleitoral brasileiro, dando fim as coligações partidárias, que até a última eleição, garantia mais tempo de horário eleitoral, assim como a junção de votos, para eleger mais candidatos de uma mesma legenda.

Conforme especialistas apontam, essa mudança deve fazer uma grande diferença, ocasionando a extinção de alguns partidos nanicos, além de fusões e a formação de federações, buscando uma maior competitividade na eleição de vereadores.

Para a Prefeitura campo-grandense, Marquinhos Trad, candidato à reeleição pelo PSD, se mostra um difícil oponente. Com 71% de suas promessas de campanha cumpridas durante seu primeiro mandato, ele alcançou o primeiro lugar, como melhor prefeito de uma Capital, segundo pesquisa realizada pelo G1.

O PSDB, partido do atual Governador Reinaldo Azambuja, não se pronunciou ainda a respeito, podendo não lançar um pré-candidato, apoiando Marquinhos Trad em seu segundo mandato. Porém, em comunicado de âmbito nacional, o partido mostrou interesse em lançar candidatos para todas as prefeituras de cidades grandes no país, os principais nomes são da Deputada Federal Rose Modesto, que quer concorrer, mesmo que precise trocar de partido e o Secretário Especial do Governo, Carlos Alberto de Assis, que já mostrou interesse no cargo.

O Progressistas (PP), mostrou interesse em lançar a pré-candidatura do advogado Esacheu Nascimento, presidente da Santa Casa e ex-presidente regional do MDB. O partido tentou negociar a candidatura de Rose Modesto, mas foi negado pelo PSDB.

Já o DEM, possui nomes fortes como o Vice-Governador Murilo Zauith; o Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e a Ministra da Agricultura Tereza Cristina, que estiveram no topo de uma recente pesquisa nacional a respeito dos melhores parlamentares brasileiros; Paulo Matos, Ex-Secretário de Habitação de Campo Grande, já se declarou pré-candidato pelo partido ainda em 2019.

Os principais nomes para o MDB são o do ex-governador André Puccinelli, a senadora Simone Tebet e o deputado estadual Márcio Fernandes. O partido sonha com a candidatura de Puccinelli, porém nada foi decidido até o momento.

Para o PT Pedro Kemp se mostra um nome forte, já o ex-governador Zeca do PT, deve se candidatar a prefeitura de Sidrolândia.

No PSL são cotados o Capitão Contar e o Coronel David. O Solidariedade possui Marcelo Miglioli, Lucas de Lima e Herculano Borges.

Guto Scarpanti já foi anunciado como pré-candidato do Novo, conforme divulgado, ele foi escolhido após um rigoroso processo seletivo do partido.

O Ex-Senador Delcídio do Amaral é o nome mais forte do PTB, ao qual ele é o atual presidente, podendo ser candidato a Prefeito em Campo Grande ou mesmo em Corumbá, sua cidade natal.

Os partidos PDT, PSB, Rede e PV, não apoiaram o PT. Podendo lançar um candidato em comum, os nomes mais cotados são o deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT), o médico Ricardo Ayache (PSB) e o ex-vereador Marcelo Bluma (PV).