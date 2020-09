Partido Novo foi o primeiro a registrar candidaturas de chapa completa

Divulgação/Assessoria De acordo com o empresário Guto Scarpanti, ser o primeiro partido a registrar a chapa completa para a eleição 2020

No último dia 16 de setembro, encerrou-se o prazo para a realização das convenções partidárias. O Partido Novo foi o segundo a realizar a convenção municipal e o primeiro a registrar a candidatura da sua chapa de vereadores e ao cargo de prefeito da Capital junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). Os registros ainda estão aguardando julgamento,mas todos já estão com o CNPJ.

O Partido Novo saiu na frente na escolha dos candidatos à Câmara de vereadores e ao cargo de prefeito de Campo Grande. O TRE- recebeu os registros do empresário Guto Scarpanti, como postulante a prefeito, acompanhado da servidora pública, Priscila Afonso, como vice. Já a chapa de Vereadores é composta por sete nomes: Lázaro Neto; Lucas Augusto; Mauricio Corrêa; Paulo Ricarte; Raissa Lopes; Victória Peixoto e Walkiria Silva.

Todos os concorrentes aprovados em convenção municipal, realizada no dia 3 de setembro, participaram de processo seletivo interno para garantir a candidatura. O registro de candidatura é um processo judicial com andamentos, prazos, petição dos advogados, manifestação do Ministério Público, etc, tão logo é dada a entrada com o pedido.

De acordo com o empresário Guto Scarpanti, ser o primeiro partido a registrar a chapa completa para a eleição 2020 mostra a seriedade e eficiência do Partido Novo. “Como não fazemos coligações e realizamos processo seletivo de candidatos, não teremos nenhuma surpresa indesejável durante o processo de registro”, reforça Scarpanti.

Segundo assessoria, o CNPJ é emitido automaticamente e não tem relação com o andamento do processo judicial de registro. A justiça eleitoral tem até o dia 26 de outubro para julgar os pedidos de registros de candidatura em primeira instância. O Partido Novo disputa as eleições municipais em Campo Grande pela primeira vez.