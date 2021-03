No twitter, Fábio Trad critica ações de Bolsonaro contra isolamento social

Divulgação/Câmara Federal Deputado Fábio Trad manteve tom crítico em relação às atitudes de Bolsonaro durante a pandemia

O deputado federal Fábio Trad (PSD-MS) voltou a criticar as atitudes do presidente Jair Bolsonaro no trato da pandemia da covid-19. O parlamentar fez três postagens em sua conta no twitter entre esta sexta-feira (19) e a manhã deste sábado (20) condenando a tentativa de Bolsonaro em impedir que governadores tomem medidas para fortalecer o distanciamento social para conter a disseminação do coronavírus em seus respectivos Estados.

Em sua tradicional live de quinta-feira, o presidente anunciou que tomaria ações contrárias às medidas restritivas que prefeitos e governadores estão adotando. Um dos instrumentos é uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF) contra decretos dos governadores da Bahia, Distrito Federal e do Rio Grande do Sul, o que se confirmou nesta sexta.

Na primeira postagem de sexta, Fábio Trad diz que a intenção de Bolsonaro em impedir as ações dos governadores é apenas política. “Ao acionar o STF para atacar o primado da ciência contra governadores que lutam sem demagogia contra o aumento do contágio, Bolsonaro se afunda na obsessão por 2022 mesmo sabendo que sua ação pode multiplicar o número de mortes de brasileiros. Para ele, voto vale mais que a vida”, escreveu.

O deputado seguiu, afirmando que os demais poderes não deveriam ficar inertes ao que ele sugere ser um ensaio de golpe à democracia. “O flerte descarado de Bolsonaro com a decretação de estado de sítio impõe urgente reação dos demais poderes se estes não quiserem ser vistos como cúmplices deste claro ensaio à ditadura. A democracia brasileira não pode ser destruída por conta de um projeto meramente eleitoral”, diz a postagem.

Neste sábado, Fábio Trad voltou à carga, conclamando o presidente a deixar de lado o seu projeto político e buscar o entendimento com os governadores para atuar contra a pandemia. “Chame os governadores e lhes estenda as mãos como gesto desprendido de grandeza e amor pelo país, Bolsonaro. Pare imediatamente de brigar, desagregar e dividir pensando apenas em 2022. Seus conterrâneos estão morrendo, homem. Seja Presidente do Brasil e não candidato de si mesmo”, diz a mensagem postada às 9h52.

Covid-19 no Brasil

Segundo dados apurados pelo Consórcio de Imprensa nesta sexta, o Brasil registrou 2.730 mortes pela Covid-19 em 24 horas e totalizou 290.525 óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos sete dias chegou a 2.178, recorde no índice. Pela primeira vez, o país bateu a marca de 15 mil mortes em uma semana. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de um aumento de 50%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença para as próximas semanas.