Nelsinho Trad será o entrevistado da ‘Live JR’ desta sexta-feira

Agência Senado Nelsinho Trad

O senador Nelsinho Trad, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, participa nesta sexta-feira (17) de entrevista nos canais digitais da Record, pela "Live JR". Os entrevistadores serão o apresentador Eduardo Ribeiro e os repórteres André Tal e Thiago Nolasco, setorista de política da Record TV em Brasília.

Nelsinho recentemente foi contaminado pela Covid-19 e precisou ser hospitalizado, assunto que estará na pauta da entrevista, além da prorrogação das eleições municipais e do apoio que ele tem dado para a campanha do setor produtivo e de empresários, usando suas redes sociais. Trad é autor do requerimento para criar uma comissão de parlamentares que irá a Angola pedir providências do governo local contra os ataques contra brasileiros.

A ‘Live JR’ será transmitida pelas redes sociais do Jornal da Record, pela Record News e pelo portal R7.com. Os melhores momentos serão transmitidos no Jornal da Record, às 19h45, e nas edições do Fala Brasil, às 8h45.