Nelsinho Trad na tribuna pede prorrogação do auxílio para empresários

Durante a sessão no Senado na ultima terça-feira (9), o senador Nelsinho Trad (PSD MS), durante sua fala saiu em defesa dos pequenos empresários que enfrentam dificuldades financeiras devido a redução da economia a frente da pandemia do Coronavírus e pediu a prorrogação do auxílio às empresas.

Agência Senado Nelsinho Trad comparando a prorrogação do auxílio emergencial de R$600 reais, ele pede pelos pequenos a médios empresários

Nelsinho destaca que assim como foi anunciado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes sobre a prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 aos trabalhadores informais, muitas empresas também necessitam de aporte financeiro. “O auxílio emergencial vai ser prorrogado por 60 dias, até em função da necessidade para poder socorrer os mais necessitados. Vim estender uma sugestão no sentido da prorrogação do auxilio às empresas, ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe)”, disse.

Pediu que este tema pudesse ser olhado a fundo, já que o ministro da economia confirmou a prorrogação do auxílio emergencial.