Nelsinho pode não votar na candidatura de Simone Tebet no Senado

Roque de Sá/Agência Senado e Pedro França/Agência Senado Nelsinho Trad e Simone Tebet devem ficar em lados opostos na eleição para presidência do Senado

Com a eleição à presidência do Senado se aproximando, parlamentares começam a anunciar o seu apoio aos candidatos. O senador Nelsinho Trad (PSD), declarou que o partido irá apoiar o candidato Rodrigo Pacheco (DEM-MG). O parlamentar declarou ainda que, ocorrerá uma reunião na noite desta quarta-feira (6) que deverá fechar questão em torno do nome apoiado pelo atual presidente da Casa de Leis, Davi Alcolumbre (DEM).

Com isso, Nelsinho Trad descarta apoio a colega de bancada sul-mato-grossense, presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet (MDB), a qual articula candidatura dentro da base emedebista.

O nome da senadora Simone Tebet (MDB-MS) surgiu como a primeira mulher a ter uma candidatura realmente competitiva para disputar o cargo de presidente do Senado, para a parlamentar, “Em política é preciso ter coragem, especialmente em momentos difíceis”, aponta. Durante entrevista à Rádio Educativa de Campo Grande ocorrida em dezembro, ela lembrou-se de que o seu pai, Ramez Tebet, presidiu o Senado (2001-2003) em um momento conturbado da história nacional.

Com perfil conciliador e considerada uma senadora independente, Simone Tebet tem bom trânsito entre os senadores dos mais diversos partidos. Sendo muito respeitada como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ela se destacou com uma gestão produtiva, democrática e de consensos à frente do colegiado.

Segundo parlamentar, “O que a minha bancada decidir irei acatar. Portanto, posso adiantar que iremos fechar questão em nome de Rodrigo Pacheco. Já fizemos esse acordo com o atual presidente e precisamos apenas formalizá-lo com os pares após reunião”.

O PSD tem a segunda maior bancada da Casa, com 11 integrantes.

Tentamos entrar em contato com a assessoria de Nelsinho Trad porém não obtivemos respostas até o momento.