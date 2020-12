Na ALEMS Mesa Diretora tomará posse de cargos em janeiro

Tamanho do texto

Luciana Nassar/Arquivo ALEMS Novo biênio

Integram a Mesa Diretora eleita os deputados: Paulo Corrêa (PSDB), como presidente; Eduardo Rocha (MDB), 1º vice-presidente; Neno Razuk (PTB), 2º vice-presidente; Antônio Vaz (Republicanos), 3º vice-presidente; Zé Teixeira (DEM), 1º secretário; Herculano Borges (Solidariedade), 2º secretário; Pedro Kemp (PT), 3º secretário.

A solenidade de posse da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), eleita no último dia 10 de dezembro para comandar a Casa de Leis durante a 3ª e 4ª Sessões Legislativas da 11ª Legislatura (saiba mais clicando aqui), será realizada no dia 1º de janeiro de 2021, às 15h, na sala de reuniões da Presidência, em solenidade semipresencial, obedecendo aos protocolos de biossegurança necessários para evitar o contágio da Covid-19.

O presidente Paulo Corrêa comunicou os parlamentares sobre o evento durante a última sessão realizada em 2020. “Gostaria de convidar os senhores deputados para a posse da Mesa Diretora reconduzida, no dia 1º de janeiro, às 15h, na sala da presidência. Destaco que os chefes dos outros Poderes estão convidados para a posse, assim como sempre participamos das cerimônias de posse deles”, informou.

Compete à Mesa Diretora da ALEMS a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa de Leis. Todos os parlamentares, por meio de votação nominal e aberta, votaram nos componentes da Mesa Diretora, e os eleitos cumprem, então, mandato de dois anos, com a recondução permitida.

A solenidade será transmitida, ao vivo, pelo canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS, e aplicativo Assembleia MS (Android/iOS). A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul continua fechada ao público devido às medidas de biossegurança implementadas para evitar a propagação e contágio da Covid-19.