Mato Grosso do Sul tem maior demanda por alimentos do mundo

Chico Ribeiro/ Portal MS A expectativa do crescimento da demanda por alimentos no cenário mundial abre mais mercados para Mato Grosso do Sul; Governo do Estado está atento e à disposição

Nesta terça-feira (27), o Governador Reinaldo Azambuja participa da solenidade de abertura do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura (SIAVS), em São Paulo.

Na solenidade de abertura, o Governador falou da necessidade de tornar mais viável o grande celeiro do mundo, todos os benefícios de se investir em solo sul-mato-grossense foram apresentados, mas principalmente,ele ressaltou que hoje existe um horizonte propício, mas, principalmente no cenário das exportações de proteína, energia, produtos agropecuários e commodities.

Reinaldo também defendeu que no período de maior recessão dos últimos anos, o agronegócio foi quem deu respostas rápidas e positivas para a economia nacional. Segundo assessoria o grande desafio agora, segundo o governador, é acabar com a guerra das informações que, desencontradas, tendem a atrapalhar o potencial produtivo do país.

A maior demanda da atualidade no mundo, o alimento, Mato Grosso do Sul saiu na frente e trouxe pelo segundo ano consecutivo um leque de atrativos que podem levar investidores para o Estado. O objetivo: de gerar renda e emprego, além de fomentar ainda mais setor produtivo da avicultura e suinocultura do Estado.

“Esse é um dos grandes desafios, principalmente do setor produtivo, trabalhar as informações corretas para proteger esse enorme potencial que é a produção da avicultura e suinocultura, que prospecta para o futuro” afirmou Azambuja.

No percurso que segue a defesa do secretário Jaime Verruck (Semagro), com mercados como a China, a expansão do comércio indiano e também do mercado árabe, potenciais negócios para Mato Grosso do Sul, projeto como da Rota Bioceânica se torna ainda mais necessário. “O Salão Internacional de aves e suínos é um dos salões mais importantes das América do Sul, onde são apresentados tecnologias nestas áreas de produção”.

Ministra Tereza Cristina, parabenizou o Estado pela iniciativa e olhar arrojado. Ela considerou uma ação visionária a instalação do estande do Estado, organizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar.

“Isso demonstra que o Estado está atento à atividade que emprega e gera renda, que utiliza o milho que nós colhemos lá, enfim, olhando pra fora e não só para dentro. Está se capacitando mais e se mostrando mais”.