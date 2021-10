Mato Grosso do Sul recebe R$ 85,2 milhões para saúde

Divulgação/Assessoria

O montante é referente aos recursos de emendas individuais ao orçamento da União e aos recursos extraorçamentários, angariados junto ao Ministério da Saúde, desde o início do mandato, da senadora Simone Tebet (MDB-MS), a qual conseguiu garantir mais de R$ 85,2 milhões para a saúde dos municípios de Mato Grosso do Sul. Além disso, por sugestão dela, a bancada de deputados e senadores de Mato Grosso do Sul, indicou outros R$ 11.765 para a construção do Hospital Regional de Dourados. Este montante foi solicitado no orçamento de 2017, via emenda de bancada. O valor foi empenhado e aguarda liberação pelo governo federal.

A maior parte dos R$ 85 milhões já foi para os cofres das prefeituras. Ao todo, R$ 71,5 milhões foram liberados, R$ 9,2 milhões empenhados, quando já há a garantia de que o montante será liberado, uma vez que o orçamento passou a ser impositivo, e outros R$ 4,5 milhões apresentados ao orçamento de 2021 como emenda individual aguardam empenho do governo federal, o que deve ocorrer até o final do ano.

A senadora buscou atender praticamente a totalidade dos municípios com emendas para a saúde. Os recursos foram encaminhados para custeio da saúde básica ou especializada, aquisição de equipamentos hospitalares, de gabinetes odontológicos, reformas e ampliação de unidades básicas de saúde e para a compra de veículos e ambulâncias.

De acordo com a assessoria, a senadora Simone Tebet passou a coordenar a bancada federal desde setembro deste ano. Os deputados e senadores já realizaram duas reuniões para começar a debater as prioridades do Estado na destinação de emendas. Eles já se reuniram com o governador Reinaldo Azambuja e o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad. Devem marcar outras reuniões para atender entidades, como Universidades e os consórcios de municípios.

A ideia é destinar recursos também para a segurança pública, especialmente o Corpo de Bombeiros, em função das temporadas de queimadas, especialmente na região do Pantanal. Outro foco dos parlamentares é para a infraestrutura de estradas. As emendas ao Orçamento de 2022 devem ser encaminhadas à Comissão Mista de Orçamento até o final de outubro.