Mandetta e Tereza Cristina são destaques do Governo Bolsonaro em pesquisa

Divulgação Mandetta e Tereza Cristina

Conforme pesquisa feita pela consultoria Arko Advice, os ministros sul-mato-grossenses Luiz Henrique Mandetta e Tereza Cristina, respectivamente das pastas Saúde e Agricultura, estão no topo do ranking de parlamentares mais bem avaliados do país. A pesquisa foi divulgada pela revista Veja.

Mandetta tem se tornado destacando no governo Bolsonaro, enquanto Tereza Cristina é bastante elogiada por suas escolhas. Para chegar a essa conclusão, a Arko Advice consultou 96 congressistas de vinte partidos entre 10 e 17 de dezembro de 2019, ao qual teriam que dar uma nota 0 a 5 para 11 dos 22 ministros do governo de Jair Bolsonaro.

Ambos os ministros , que são do partido DEM de Mato Grosso Sul, alcançaram a mesma marca de 3,6, juntamente com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que é elogiado pelos parlamentares por seu não envolvimento em conflitos, além do trabalho “modernizador” no governo.

Tereza Cristina tem mostrado ter prestígio com a bancada do agronegócio por ter defendido o setor ante os rompantes de Bolsonaro e de Ricardo Salles, titular do Ministério do Meio Ambiente, durante as crises ambientais.

O parlamentar com menor pontuação foi o chanceler Ernesto Araújo, com 2,3 pontos. Seguido de Bento Albuquerque, o chefe de Minas e Energia e Ricardo Salles, ambos com pontuação 2,6.