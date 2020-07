Live discute ocupação dos leitos no Hospital Regional da Capital

Reprodução

A live desta quarta-feira (22), promovida pela Comissão Especial em apoio ao Combate à Covid-19 da Câmara Municipal de Campo Grande, conversa com o Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende e a diretora do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Rosana Leite de Melo.

As ações de enfrentamento do Governo do Estado para amenizar os impactos da pandemia e a taxa de ocupação dos leitos para tratamento da Covid-19 no Hospital Regional são o tema da live.

A Comissão Especial de Apoio ao Combate da Covid-19 da Casa de Leis realiza live todas as quartas-feiras no intuito de levar informação para população e debater as ações de enfrentamento adotadas contra o Coronavírus. A comissão é composta pelos vereadores Dr. Lívio (presidente), Eduardo Romero, Pastor Jeremias Flores, Betinho e Delegado Wellington.

A transmissão pode ser acompanhada a partir das 9h30, pelo facebook.com/camaracgms, pelo instagram @camaracgms ou pelo Youtube.