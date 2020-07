Divulgação Em Costa Rica, senadora Soraya Thronicke visita obras e elogia gestão

A senadora Soraya Thronicke visitou Costa Rica no último sábado (18) para conhecer o trabalho de gestão da prefeitura municipal. A parlamentar esteve no hospital da cidade para conferir as instalações e os investimentos feitos com os recursos federais enviados para ações de combate à covid-19.

A prefeitura adquiriu respiradores e materiais de proteção individual para os profissionais de saúde, além de reformar os leitos de UTI para atender as vítimas da doença.

Graças aos investimentos de alto padrão, o hospital de Costa Rica se tornou referência e chega a atender pacientes de oito municípios da região. A unidade conta com equipamentos de mamografia e de ressonância magnética de última geração.

A senadora Soraya, que já destinou R$ 177 mil para a saúde do município, elogiou o trabalho realizado pelo prefeito Waldeli Rosa.

“Fiquei muito feliz e satisfeita em conhecer o trabalho do prefeito Waldeli. Temos em Costa Rica um belo exemplo de gestão dos recursos públicos, como deveria acontecer em todos os municípios. O hospital da cidade tem uma ótima estrutura, parece de primeiro mundo. Essa é a prova de que uma boa gestão faz a diferença. Não basta apenas ter o dinheiro”, afirmou.

Na oportunidade, a senadora visitou também outros pontos da cidade, como o local em que será construído um Pórtico, com os recursos destinados por ela no valor de R$ 490 mil. A obra deve começar em breve e irá estimular o turismo da região. A parlamentar também foi conferir de perto o excelente estado de conservação das praças, com quadras de tênis e piscina pública, e do asfalto.