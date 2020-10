Em Caarapó, Governo Presente revitaliza Av. Dom Pedro II

Google Maps Av. Dom Pedro II em Caarapó

Iniciada em maio deste ano, a revitalização da Avenida Dom Pedro II, em Caarapó, a obra está 43,49% concluída, de acordo com medição de setembro da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), que fiscaliza a execução do serviço.

A reconstrução da avenida foi viabilizada pelo Governo do Estado dentro do programa Governo Presente, que mapeou demandas dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul e destinou R$ 4,2 bilhões para investimentos em saúde, infraestrutura e segurança pública, entre outras áreas.

Na época em que o programa definia as prioridades de cada cidade, em reunião com o governador Reinaldo Azambuja, o prefeito André Nezzi e os vereadores de Caarapó apresentaram o pedido de revitalização da Dom Pedro II. Segundo eles, a demanda partiu da própria população, que pedia a reforma da via.

Considerada principal corredor da cidade, a Avenida Dom Pedro II corta Caarapó de ponta a ponta. Ela funciona como importante ligação do centro aos bairros. Por isso, a instalação do asfalto novo e de qualidade, com longa durabilidade, promete dar mais segurança e conforto aos motoristas.

Com R$ 6,5 milhões do Fundersul, a revitalização da avenida contempla a remoção do asfalto antigo, a reconstrução da base e a restauração funcional do pavimento. Serão 21 quadras duplas recuperadas, o que dá cerca de 3,5 quilômetros de extensão.

De acordo com assessoria, o governador Reinaldo Azambuja explicou que os investimentos são frutos de um trabalho que envolveu medidas duras e até impopulares. “Optamos por fazer um governo responsável, diminuímos o tamanho da máquina pública, reduzindo os gastos com o próprio governo para investir no bem estar da população, fizemos as reformas e enfrentamos crises sem deixar de honrar nossos compromissos. Isso nos permitiu manter os investimentos nas obras prioritárias e lançar o Governo Presente, que até o fim de 2022 vai injetar mais R$ 4,2 bilhões nos municípios”, disse.