Deputados reelegem Presidente e secretário da Casa de Leis

Luciana Nassar/ALEMS Mesa Diretora para om próximo biênio

Nesta quinta-feira (10), ocorreu a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a qual se mantém por mais dois anos com Paulo Corrêa (PSDB) na Presidência e Zé Teixeira (DEM) na 1ª Secretaria.

Após sua reeleição no comando do Poder Legislativo Estadual, Corrêa falou do comprometimento com a sociedade sul-mato-grossense e dos desafios para o segundo biênio da 11ª Legislatura. “Aos meus pares, minha gratidão pela confiança renovada. Reafirmo meu compromisso em seguir com a construção da grandeza política e institucional do nosso Parlamento. Com humildade, acolho essa recondução como o maior desafio da minha modesta vida pública”, afirmou Corrêa.

Em seu discurso, Corrêa disse que a maior virtude do Legislativo está em debater e construir soluções para assegurar o desenvolvimento socioeconômico e cultural do Estado. Também falou do papel da Casa de Leis em meio à pandemia da Covid-19. “O Poder Legislativo de Mato Grosso do Sul, nos limites de seus deveres constitucionais, e do senso de humanismo e de ética que nos move, tem respondido com solidária presteza à longa e dolorosa provação. Nesta guerra sem quartel contra inimigo invisível muitos de nós já perderam amigos, familiares, pessoas queridas. Porém, é nos momentos mais ásperos e desafiadores que avultam os valores e as virtudes do ser humano, e se projetam as verdadeiras instituições”, salientou.

Há quase seis anos Zé Teixeira está à frente da 1ª Secretaria, e sua marca tem sido a modernização da Casa de Leis. Desde 2017, o Palácio Guaicurus passa por adequações que visam garantir a preservação do prédio e oferecer melhores condições aos servidores e cidadãos que o frequentam. "Pela quarta vez consecutiva fui reeleito ao cargo. Uma votação expressiva, não só por mais uma recondução, mas pelo fato dos colegas parlamentares reconhecerem o quanto o nosso trabalho tem proporcionado uma Assembleia mais acessível, moderna e transparente", afirmou.

“Substituímos os forros, instalamos novas redes elétrica e lógica, reformamos gabinetes, copas, banheiros e plenários. Mudamos pisos, o sistema hidráulico e de esgoto e o sistema de ar condicionado. Trocamos a claraboias e a cobertura. Readequamos o paisagismo e edificamos nova guarita e rampas de acesso. Construímos escadas de emergência, priorizamos readequações em acessibilidade, padronizamos os gabinetes e entregamos novas salas aos setores administrativos”, relatou.

Neste período de pandemia da Covid-19, aos protocolos e medidas de prevenção ao contágio da doença. Todo trabalho também é feito com o cuidado às pessoas com deficiência, em conformidade com as regras de acessibilidade.De acordo com a assessoria, pela primeira vez na história da ALEMS, a eleição da Mesa Diretora ocorreu de forma híbrida (presencial e virtual). Além de Corrêa e Teixeira, integram a Mesa os deputados Eduardo Rocha (1º vice-presidente), Neno Razuk (2º vice-presidente), Antônio Vaz (3º vice-presidente), Herculano Borges (2º secretário) e Pedro Kemp (3º secretário).