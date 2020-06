Deputados Estaduais não terão recesso em julho

Tamanho do texto

Luciana Nasser/Alems Sessões remotas serão realizadas até o fim de agosto

O crescente número de casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul irá alterar o cronograma da Assembleia Legislativa do Estado. Os deputados estaduais decidiram por cancelar o recesso parlamentar previsto para o mês de julho e prorrogaram as sessões virtuais para até o fim de agosto.

A proposta foi apresentada pelo presidente Paulo Corrêa (PSDB) e segue o mesmo procedimento adotado para atendimento ao público e da realização de quaisquer eventos coletivos nas dependências da Casa de Leis, que foram suspensos até o dia 31 de agosto.

“São recomendações da Secretaria de Estado de Saúde e dos especialistas que trabalham no setor de saúde da Casa. A propagação do vírus pode sobrecarregar os hospitais, portanto, neste momento é necessária muita cautela”, disse o autor da proposta.

Com a sequência dos trabalhos, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Energisa seguirá o mesmo calendário, de maneira remota, com auxílio de ferramentas digitais, conforme solicitação do deputado Capitão Contar (PSL).

Vale ressaltar que não foi registrado nenhum caso da doença entre os funcionários da Assembleia Legislativa. Aproximadamente 220 servidores estão trabalhando presencialmente, entre os turnos matutino e vespertino. Os demais têm atuado remotamente.