Deputados articulam investimentos para MS

Luciana Nassar / ALMS Gerson Claro e Evander Vendramini viajarão para Brasília

A Assembleia Legislativas de Mato Grosso do Sul (ALMS), será representada em Brasília, pelos deputados Gerson Claro e Evander Vendramini (ambos do PP), que participarão de reuniões de trabalho na Câmara Federal. Os parlamentares sul-mato-grossenses tratarão sobre recursos ao Estado a serem previstos no Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para 2020, a pauta será discutida na proxima terça-feira (03).

As designações dos parlamentares constam em atos da Presidência e da Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos (SALJ), publicados na edição desta sexta-feira (30) do Diário Oficial da Assembleia.

Conforme o Ato 02/2019, o parlamentar Gerson Claro ficou designado a participar de reunião no gabinete do deputado federal Beto Pereira (PSDB) para deliberar sobre a destinação de recursos aos municípios de MS, originados de emendas individuais a serem apresentadas à proposta orçamentária da União para o próximo ano.

Já a designação de Evander Vendramini está disposta no Ato 03/2019. Ele vai participar de reunião de trabalho no gabinete da deputada federal Rose Modesto (PSDB) para discutir emendas orçamentárias destinadas a Mato Grosso do Sul. Nos compromissos de Vendramini, também está prevista visita ao Ministério das Cidades.