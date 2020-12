Deputado será suspendido se fizer imagens de fiscalização em hospital

Divulgação/ Michel Jesus Câmara dos Deputados Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 3327/20 prevê a suspensão do mandato do parlamentar que realizar imagens em hospitais durante atos de fiscalização, até o fim da apuração do caso. Conforme o texto, nestas situações, os parlamentares deverão tratar todos com urbanidade e cordialidade.

Segudo a Agência Câmara de Notícias, a proposta é do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) e tramita na Câmara dos Deputados. De acordo com a assessoria, ele argumenta que falta bom senso a alguns parlamentares que visitam hospitais para fiscalizar suas condições de funcionamento.

“Entrar em enfermarias, consultórios e UTIs causa problemas para os profissionais da área e, principalmente, aos enfermos. Não há o menor cabimento em sacrificar ainda mais os profissionais de saúde, que devem parar com seus atendimentos para dar atenção àqueles que não têm consideração pelos pacientes e, em regra, estão ali para fazer da doença dos brasileiros palanque eleitoral”, afirma Frota.