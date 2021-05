Deputado pede a inclusão de lactantes em prioridade da vacina contra Covid-19

Luciana Nasser/ALEMS Deputado estadual Evander Vendramini

O deputado Evander Vendramini (PP) defendeu nas explicações pessoais a inclusão de todas as mulheres lactantes, com e sem comorbidades, na lista de prioridades para vacinação contra a COVID-19, juntamente com as gestantes e puérperas. “Com a chegada da COVID-19, o Brasil registrou 979 mortes maternas entre gestantes e puérperas, o equivalente a 70% dos casos do mundo. Nosso solo não é apenas o que teve mais morte materna, mas, o que teve o dobro no número de óbitos de mães apenas neste ano. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), já contabiliza que pelo menos 45 mil bebês, crianças e adolescentes perderam pai e mãe durante a pandemia”, afirmou o deputado.

Segundo a assessoria, durante a Ordem do Dia, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Evander fez uma indicação ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a respeito do assunto e também explicou que “a vantagem econômica está no ganho denominado 2 por 1, vacinando a mãe, o bebê é instantaneamente imunizado após a amamentação, garantindo 50% das doses para outras pessoas” e ressaltou “o grande benefício da imunização da mãe lactante cujo o bebê seja portador de comorbidade”.