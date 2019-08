Deputado frisa a colocação do Estado no ranking de suicídio

Luciana Nassar/ALMS Crescente número de mortes por suicídio preocupa deputados

Durante sessão desta quinta-feira (29) foi pautada, pelo deputado Herculano Borges (Solidariedade), o assunto de suicídio. Segundo o deputado, Mato Grosso do Sul está em terceiro lugar no ranking dos estados com maior índice de suicídio no país, atrás de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E convidou a todos para audiência pública do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.

O evento está agendado para o dia 2 de setembro, a partir das 8h, no Plenário Júlio Maia com previsão de presença de especialistas ligados às religiões, entidades da sociedade civil e Governo do Estado, que trabalham com a prevenção do suicídio e tratamento da depressão. A audiência proposta por Herculano Borges faz parte de um conjunto de ações nacionais.

“A depressão está muito associada a esse número crescente. Segundo a Organização Mundial da Saúde em média 800 mil pessoas cometem suicídio a cada ano. No Brasil são 40 a 50 suicídios por dia e o índice tem crescido entre jovens de cinco a 19 anos. Muito preocupante. Os idosos também, que ficam depressivos, lidam com o abandono, é preciso prevenir. Por isso convido a todos para essa audiência, para tirarmos frentes de trabalho para mais ações de prevenção, por exemplo, auxiliando os familiares de quem se foi”, explicou Herculano Borges.

Serviço:

Se você precisa de ajuda entre em contato com o CVV, que atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio por meio do telefone 188, também por chat e email.