Deputado apoia manifestação em prol do voto impresso

Defendido pelo Presidente Jair Bolsonaro, o projeto está em tramitação na Câmara Federal. Movimentos favoráveis à PEC do Voto Impresso e a Contagem Pública dos Votos, estão organizando manifestações por todo o Brasil, no domingo, dia 1 de agosto.

Defensor da PEC 135/2019 (Proposta de Emenda Constitucional), que institui o voto impresso, o Deputado Estadual Capitão Contar (PSL), que inclusive, já enviou através da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, uma Moção de apoio a sua tramitação e aprovação destaca a importância da mudança para todos os brasileiros.

“O voto é a manifestação plena de uma democracia. Mas a transparência no processo eleitoral é vital para a sua consolidação. Todos queremos transparência. Não há qualquer razão para não apoiar, seja você de direita, centro ou esquerda”, defende Capitão Contar

Duas manifestações estão confirmadas em Campo Grande (MS), carreata com concentração a partir das 9h (de MS) na Praça do Rádio Clube. Também haverá manifestação popular em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste) a partir das 10h.

De acordo com a assessoria, a PEC 135/2019, de autoria da Deputada Federal Bia Kicis, propõe acrescentar no § 12 ao art. 14, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de expedição de cédulas físicas, conferidas pelo eleitor, a serem depositadas em urnas indevassáveis, para fins de auditoria, na votação e apuração de eleições, plebiscitos e referendos.

O projeto deve voltar à votação no próximo dia 5 de agosto, na comissão especial da Câmara. Segundo Bolsonaro, caso seja aprovada na Câmara e no Senado, deverá ser implementada nas próximas eleições. Apoiar a aprovação da PEC 135 que institui o voto impresso, também é a primeira missão e uma das prioridades do novo Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é responsável pela articulação de matérias de interesse do governo.

Segundo o site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), dados do Idea (Instituto para Democracia e Assistência Eleitoral Internacional) apontam que, dos 46 países que utilizam urna eletrônica, apenas 16 países adotam máquinas de votação eletrônica de gravação direta. Isso significa que não utilizam boletins de papel e, assim, registram os votos eletronicamente, sem qualquer interação com cédulas.