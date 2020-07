Delcídio do Amaral testa positivo para Covid-19

Deurico/Capital News Delcídio do Amaral

O ex-senador Delcídio do Amaral anunciou nesta quarta-feira (15) que contraiu o novo coronavírus. Segundo relato do político nas redes sociais, há alguns dias ele começou a sentir mal-estar, febre e tosse.

"Fiz ontem o teste do PCR (aquele do cotonete do tamanho de uma caneta) e não deu outra. Mesmo com todos os cuidados que tomei e sugiro nos meus posts, deu POSITIVO", relatou.

Delcídio disse que não precisou ficar internado e foi liberado para ficar em casa, isolado e tomando cuidados com a saúde.

"Nessa minha primeira noite tive bastante febre e acordei com a cama molhada de suor. No meu caso, continuo com o paladar, o olfato e hoje a tosse refluiu, embora eu esteja um pouco trêmulo", detalhou.

O ex-senador pediu aos seguidores que respeitem o distanciamento social e usem máscara, sempre, além lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool gel.