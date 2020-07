Dagoberto Nogueira é lançado pré-candidato à prefeitura de Campo Grande

Tamanho do texto

Divulgação Deputado federal Dagoberto Nogueira

O deputado federal Dagoberto Nogueira Filho anunciou nessa terça-feira sua pré-candidatura à prefeitura de Campo Grande. A ideia do partido é lançar chapa pura, ou seja, sem alianças com outros partidos na majoritária. A pré-candidata a vice será Kely Cristina.

O anúncio foi feito em uma live nas redes sociais e contou com a participação de lideranças do partido, como Ciro Gomes, Carlos Lupi e João Leite Schimidt, que assume a presidência regional do PDT - cargo até então ocupado por Dagoberto.