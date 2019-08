Concluída Frente Parlamentar para o Corredor Bioceânico

Luciana Nassar / ALMS Autor da proposta que cria a Frente Parlamentar, o deputado Capitão Contar (PSL)

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, instituiu a Frente Parlamentar para o Corredor Rodoviário Bioceânico por meio do Ato 47/2019, a proposta é do deputado Capitão Contar (PSL) que na ocasião será o coordenador do grupo.

A proposta da Frente é acompanhar as obras e ações do processo de implantação do corredor, além de propor políticas públicas relativas ao projeto.

Compõe a Frente Parlamentar os seguintes deputados: João Henrique (PL), Evander Vendramini (PP), Londres Machado (PSD), Felipe Orro (PSDB), Antônio Vaz, Gerson Claro (PP), Lucas de Lima (Solidariedade), Barbosinha (DEM), Neno Razuk (PTB), Jamilson Name (PDT), Marçal Filho (PSDB) e Zé Teixeira (DEM).