Carlão diz que desistência de Rocha “foi um pensamento coletivo"

Deurico/Arquivo Capital News Vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB)

Nesta quarta-feira (23) o vereador Carlão (PSB), atual primeiro-secretário, se pronunciou em uma entrevista na rádio Mega 94, onde falou que a desistência da reeleição do atual presidente da Casa, João Rocha (PSDB), foi um consenso.

“Acreditamos que foi uma atitude salutar dele, pensar no legislativo, pensar na cidade, entrarmos em 2021 com os vereadores unidos, junto com prefeito para resolver vários problemas inerentes à nossa sociedade que o povo pede, o povo clama pelo legislativo forte unido e independente”, afirma Carlão.

Primeiro secretário afirma terem tomado a decisão juntos “Então eu tenho eu e ele que tomamos a decisão junto com a casa, em conjunto com a mesa diretora. Onde melhoramos a questão do prédio, tomamos várias decisões e eu depois do quarto mandato que eu entrei, passei pela 2ª vice-presidência aí depois segundo secretário, e depois primeiro secretário por cinco anos, eu entendi que nesse momento, você que tá na política, você perdeu o cavalo arriado você perde o tempo”.

Carlão acredita severamente que teria grandes possibilidades de ser o primeiro presidente, “nós conseguimos sair com os presidente de partido, a gente conseguiu 19 assinaturas e apoio do atual prefeito", explica.