Brasileiros contarão com a prorrogação do auxílio emergencial até agosto

Devido a suspensão dos trabalhos nas ruas muitos informais dependeram nos últimos três meses do auxílio emergencial dado pelo Governo Federal no valor de R$600 reais. Em uma reunião da pasta de economia do Governo, nesta manhã (9), o ministro Paulo Guedes confirmou o pagamento da quarta e quinta parcela do auxílio emergencial, mas sem confirmar o valor que será pago.

Agência Brasil/Reprodução Ministro da economia também anunciou que a pasta estuda novos programas sociais

O ministro falou sobre o auxílio emergencial, que será prorrogado por mais dois meses, conforme já havia sido anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro e que, durante esse tempo, o setor produtivo pode se preparar para retomar as atividades, com a adoção de protocolos de segurança. “E depois [a economia] entra em fase de decolar novamente, atravessando as duas ondas [da pandemia e do desemprego]”, disse Guedes, durante a 34ª Reunião do Conselho de Governo.

Na semana passada, o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, informou que a eventual prorrogação do auxílio emergencial por mais dois meses deve elevar o custo do programa para um valor entre R$ 202 bilhões e R$ 203 bilhões.

A Agência Brasil divulgou que a 34ª Reunião do Conselho de Governo, realizada nesta terça-feira no Palácio da Alvorada, foi transmitida ao vivo pela TV Brasil e em suas mídias sociais.