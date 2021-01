Baleia Rossi oficializa candidatura à presidência da Câmara com apoio de 11 partidos

Nesta quarta-feira (06), o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), oficializou a sua candidatura à presidência da Câmara. Com o apoio de 11 partidos e do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). A eleição será no início de fevereiro, em data ainda não definida.

Os partidos que estão apoiando a candidatura de Baleia Rossi são: PT, PSL, MDB, PSB, PSDB, DEM, PDT, Cidadania, PV, PCdoB e Rede. Ao todo, as siglas somam 261 parlamentares, mas a votação é secreta e, por isso, pode haver votos divergentes.

Durante o discurso de oficialização, o deputado federal Baleia Rossi declarou que as legendas que compõem o seu bloco, embora tenham polos opostos no meio político e com divergências sobre diversos temas, uniram-se para defender a democracia e a liberdade do Parlamento.