Aral Moreira recebe uma emenda parlamentar no valor de R$40 mil reais

Divulgação/Assessoria Antonio Vaz

O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), destinou para o município de Aral Moreira uma emenda parlamentar no valor de R$40 mil reais, com objetivo de suprir as necessidades da saúde da cidade.

A solicitação foi um pedido da vereadora Cleonice dos Santos, Caroline Brandão e do prefeito Alexandrino Garcia, que intermediaram por melhorias na cidade.

De acordo com a assessoria, a vereadora Cleonice ressaltou estar muito feliz pela parceria, com o deputado Antonio Vaz, que é um representante estadual presente e que coloca sua assessoria sempre à disposição para atender com presteza e celeridade. “Essa emenda estará sendo destinada para a saúde do nosso município, para que o prefeito possa investir esse valor em ações de saúde e ajudar quem precisa, nossa meta é melhorar a qualidade de vida do nosso povo” disse a vereadora.

Segundo o deputado, a emenda destinada tem como foco a saúde, que atenderá diversas partes, tanto nas compras de novos equipamentos hospitalares, quanto nos medicamentos para toda rede pública de saúde.