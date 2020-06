Apoiadores e contrários ao presidente Bolsonaro voltaram às ruas

Passeatas à favor e cotra ao presidente aconteceram de forma pacífica no último domingo (7), em Brasília. Mesmo com o pedido do presidente para seus apoiadores abortarem a ida nas manifestações, aconteceu mas com um número abaixo do que vinha sedo visto.

Pela manhã na Esplanada dos Ministério um grande grupo caminhou até o Ministério da Justiça, onde havia uma barreira policial impedindo o avanço além daquele ponto. A manifestação unificou pautas como o combate ao racismo, ao fascismo e contrários ao governo federal. Os manifestantes usavam máscaras, item de uso obrigatório no Distrito Federal, em virtude da epidemia de covid-19. Os policiais dividiram os manifestantes que de lado opostos fizeram suas reivindicações e passeatas. O protesto foi pacífico.

Valter Campanato/Agência Brasil Militares reforçaram segurança no Palácio do Planalto

A Polícia Militar informou que não houve registro de ocorrência durante a manifestação e ninguém foi detido. Além disso, a PMDF informou que não faz estimativa de público.

Do lado favorável ao governo, o público saiu às ruas vestido de verde e amarelo. Os manifestantes tiveram acesso à Praça dos Três Poderes, local que tem concentrado apoiadores do presidente aos domingos.

Conforme a Agência Brasil o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, esteve presente na Esplanada, acompanhando a movimentação e cumprimentando policiais que faziam a segurança da área.