A empresa Concrenav fará obra em rodovia de Itaporã solicitada por Gerson Claro

Carlos Godoy Gerson fez gestões pessoalmente

A empresa Concrenavi (Concreto Usinado de Naviraí) foi a vencedora do certame. A obra de recapeamento, adequação para capacidade de tráfego, segurança e drenagem do trecho, foi solicitada pelo deputado estadual Gerson Claro (PP), em abril deste ano.

Já saiu em Diário Oficial o resultado da licitação para obras na rodovia conhecida por ITA 22, que dá acesso ao distrito de Santa Terezinha, no município de Itaporã. De acordo com a assessoria, além de encaminhar a indicação ao governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), e ao secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel, Gerson fez gestões pessoalmente. As intervenções custarão R$ 7.176.659,22.

A expectativa é de que a empresa vencedora assine o contrato já na próxima semana para início da execução da obra. “A rodovia é o único acesso pavimentado entre o distrito de Santa Terezinha e o município de Itaporã. É um trecho utilizado para escoamento da produção e por isso ficamos muito felizes em participar desse processo e ver que nosso trabalho está trazendo benefícios para a população”, afirmou Gerson Claro.

Ele destaca que a região se tornou um importante polo econômico de suínos, frangos, peixes, frutas e grãos, como soja e milho, e que as melhorias na rodovia vão fazer a diferença no transporte desses produtos.