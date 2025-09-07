TCE-MS reativa monitoramento do transporte e promete resultados em setembro

Viviane Freitas

Capital News



Divulgação Beto Pereira quer modernização da frota de ônibus em Campo Grande

Divulgação

Beto Pereira quer modernização da frota de ônibus em Campo Grande

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) vai entregar até o fim deste mês um Relatório de Monitoramento sobre a reativação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAG) firmado em 2020. O acordo, que envolve a Prefeitura de Campo Grande, o Consórcio Guaicurus, o TCE e a Câmara Municipal, visa melhorar o transporte coletivo da cidade. A reativação do TAG foi decidida pelo conselheiro Waldir Neves Barbosa, após solicitação da CPI do Consórcio Guaicurus.

O relatório resultante das fiscalizações será apresentado à CPI até o final de setembro, data prevista também para a entrega do relatório final da comissão. O presidente da CPI, vereador Dr. Lívio, afirmou: “Não vamos mais prorrogar o prazo. Queremos antecipar a entrega.” No entanto, ele não comentou sobre o que será feito com o relatório do TCE.

A CPI, que investiga o transporte coletivo desde março deste ano, identificou diversos problemas, como o sucateamento dos ônibus e reclamações de usuários. Para o novo monitoramento, a equipe do TCE verificará o cumprimento das cláusulas do TAG, com fiscalizações em órgãos como a Agereg, Agetran e a Prefeitura, além de visitas aos terminais de ônibus para garantir segurança e limpeza.

O TAG assinado em 2020 prevê mudanças no transporte coletivo, como a construção de corredores de ônibus, concursos e reforço na segurança dos terminais. O processo também foi encaminhado ao Ministério Público de Contas, que emitirá um parecer sobre as ações adotadas.

O ex-diretor do Consórcio Guaicurus, João Resende, foi ouvido pela CPI e admitiu: “Não vamos comprar novos ônibus enquanto não tivermos reequilíbrio financeiro.” As promessas feitas durante a assinatura do TAG ainda não foram plenamente cumpridas, gerando insatisfação entre as partes envolvidas.