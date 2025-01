Papy é novo presidente da Câmara de Campo Grande; veja composição da Mesa Diretora

Viviane Freitas

Capital News



Izaias Medeiros/Câmara de Campo Grande Papy disputou a presidência sem adversários e foi eleito por unanimidade, com o apoio de todos os parlamentares

Izaias Medeiros/Câmara de Campo Grande

Papy disputou a presidência sem adversários e foi eleito por unanimidade, com o apoio de todos os parlamentares

O vereador Epaminondas Neto, conhecido como Papy (PSDB), foi eleito o novo presidente da Câmara Municipal de Campo Grande para o biênio 2025/2026. A eleição ocorreu na noite desta quarta-feira (1º), após a posse dos 29 vereadores eleitos em outubro para o mandato de 2025/2028. Papy disputou a presidência sem adversários e foi eleito por unanimidade, com o apoio de todos os parlamentares presentes.

A composição da nova Mesa Diretora para o biênio 2025/2026 ficou assim definida: Epaminondas Neto (Papy) como presidente; André Salineiro (PL) como 1º vice-presidente; Lívio Leite (União) como 2º vice-presidente; Neto Santos (Republicanos) como 3º vice-presidente; Carlão (PSB) como 1º secretário; Luiza Ribeiro (PT) como 2ª secretária; e Ronilço Guerreiro (Podemos) como 3º secretário.

Papy, de 37 anos, é casado e pai de três filhos. Com formação em gestão pública, ele tem vasta experiência na área de políticas públicas de emprego. Atuou como gestor do trabalho na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) e se especializou em Administração Pública e Gerência de Cidades pela UNINTER.

Sua trajetória política começou em 2017, quando foi eleito vereador pela primeira vez com 4.152 votos. Durante seu primeiro mandato, assumiu a função de 3º secretário da Mesa Diretora. Em 2020, foi reeleito com 3.078 votos e, em 2024, conquistou seu terceiro mandato com 4.641 votos.

O agora ex-presidente da Casa, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, elogiou seu sucessor. “Uma pessoa preparada. Chegou a vez dele e pode contar comigo e com os demais vereadores. Faça um mandato para os vereadores verearem bem, junto com o Executivo, para que tenhamos governabilidade para fazermos entregar à população”, disse.

A eleição de Papy para a presidência da Câmara é vista como uma continuidade de seu trabalho e liderança dentro da Casa de Leis, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a cidade de Campo Grande.