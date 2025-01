Luiz Eduardo é eleito presidente da Câmara de Coxim

Viviane Freitas

Capital News



Câmara Coxim Com 12 votos favoráveis, nova Mesa Diretora é composta por Jefferson Aislan, Marcinho Souza e Lúcia da AAVC; eleição ocorreu durante a posse do prefeito e vice-prefeito.

Câmara Coxim

Com 12 votos favoráveis, nova Mesa Diretora é composta por Jefferson Aislan, Marcinho Souza e Lúcia da AAVC; eleição ocorreu durante a posse do prefeito e vice-prefeito.

O vereador Luiz Eduardo (PP) foi eleito presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Coxim nesta quarta-feira (1º). A nova composição da Mesa inclui Jefferson Aislan (Republicanos) como vice-presidente, Marcinho Souza (União Brasil) como primeiro-secretário e Lúcia da AAVC (PP) como segunda-secretária.

A chapa foi eleita com 12 votos favoráveis dos 13 vereadores, sendo que o único voto contrário foi o do vereador William Meira (PSDB). A eleição ocorreu durante a posse dos vereadores eleitos, do prefeito Edilson Magro (PP) e do vice-prefeito Flávio Dias (PP) no plenário da Câmara Municipal, localizada na Casa de Leis João Leite Schmidt.

Luiz Eduardo, que obteve 808 votos nas eleições, assume a presidência com a missão de conduzir os trabalhos legislativos do município. Os demais vereadores eleitos, que também tomaram posse, são William Meira (PSDB), Mauricio Helpis (PSDB), Abilio Vaneli (PT), Lourdes Assistente Social (PODE), Marcinho Souza (União), Ademir Peteca (Republicanos), Adriana Nabhan (MDB), Professora Marly Nogueira (PT), Jefferson Aislan (Republicanos), Simone Gomes (Republicanos), Lucia da AAVC (PP) e Johnny Guerra Gai (PP).

A eleição da nova Mesa Diretora marca o início dos trabalhos legislativos e reafirma o compromisso dos vereadores eleitos com o desenvolvimento e progresso de Coxim. O novo presidente Luiz Eduardo se comprometeu a trabalhar em conjunto com os demais membros da Câmara para promover ações em benefício da população.

A eleição e posse acontecem em um momento importante para a cidade, com a expectativa de que a nova gestão traga avanços significativos para a comunidade. A gestão do prefeito Edilson Magro (PP) e do vice-prefeito Flávio Dias (PP) também promete ser marcada pela colaboração entre os poderes Executivo e Legislativo.