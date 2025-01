Cerimônia de posse reúne vereadores e autoridades em Campo Grande

Viviane Freitas

A cerimônia de posse da prefeita Adriane Lopes (PP) e dos 29 vereadores eleitos de Campo Grande começou às 16h30 desta quarta-feira (01), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Com o auditório completamente lotado, muitos convidados que não conseguiram entrar precisaram acompanhar o evento do lado de fora, no saguão.

Antes do início oficial, uma apresentação de música erudita encantou o público. Músicos regionais, sob a regência do maestro Eduardo Martinelli, deram um toque cultural ao evento. Os vereadores foram os primeiros a subir ao palco, seguidos pela prefeita. Alguns convidados, em clima de celebração, trouxeram apitos e vuvuzelas para comemorar a posse.

A solenidade contou com a presença de representantes dos três poderes e do Exército. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foi representado pelo presidente da Corte, desembargador Sérgio Martins, enquanto a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali, representou o governador Eduardo Riedel (PSDB). Também marcaram presença deputados estaduais, federais e Lídio Lopes, marido da prefeita.

O presidente da Câmara Municipal, Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB), conduziu os trabalhos do evento. Durante a cerimônia, cada vereador foi chamado, em ordem alfabética, para apresentar sua declaração de rendimentos, uma exigência para o início do mandato.

Encerrada a solenidade, os vereadores começaram a reunirão para eleger a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal. As atividades legislativas de 2025 estão previstas para começar em 17 de fevereiro, com a primeira sessão oficial no dia seguinte.

