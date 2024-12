Câmara federal pede criação de frente parlamentar para enfrentar desastres naturais

Elaine Oliveira

Capital News



Zeca Ribeiro, Vinicius Loures e Vinicius Loures/Arquivo Câmara dos Deputados Dep. Beto Pereira (PSDB-MS), Dep. Beto Pereira (PSDB-MS) e Dep. Rodolfo Nogueira (PL - MS), analisam pedido

A Câmara dos Deputados recebeu o pedido de registro para a criação da Frente Parlamentar para a Promoção de Políticas Públicas, Prevenção e Enfrentamento aos Desastres Naturais. A iniciativa conta com o apoio dos deputados de Mato Grosso do Sul, Rodolfo Nogueira (PL) e Marcos Pollon (PL) e Beto Pereira (PSDB), entre outros 210 parlamentares que assinaram o requerimento.

O pedido, de autoria do deputado Luciano Zucco (Republicanos-RS), surgiu após a tragédia climática no Rio Grande do Sul, considerada uma das maiores da história do Brasil. “O Congresso precisa estabelecer um debate permanente em parceria com o Judiciário, Ministério Público, governo federal, estados e municípios”, afirmou Zucco, ao justificar a criação da frente parlamentar.

O objetivo da comissão é discutir e implementar estratégias para prevenir e mitigar os impactos de desastres naturais, além de promover ações coordenadas entre diferentes esferas do poder público.

O requerimento aguarda despacho do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para que a frente parlamentar seja formalizada.