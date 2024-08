ALEMS realiza intensa programação na última semana de agosto com foco em conscientização e atividades esportivas

Vivianne Nunes

Ainda na quarta-feira (28) será realizado o lançamento da 2ª Corrida dos Poderes.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) terá uma agenda movimentada na última semana de agosto, entre os dias 26 e 30, com diversas atividades voltadas para a sociedade. A programação inclui o encerramento da Campanha "Agosto Lilás", reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), lançamento da 2ª Corrida dos Poderes e uma caminhada em parceria com outras instituições para combater a violência contra a mulher.

Reunião da CCJR e encerramento do "Agosto Lilás"

Na quarta-feira (28), a CCJR se reunirá às 8h no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. Sob a presidência da deputada Mara Caseiro (PSDB), os deputados analisarão a juridicidade e constitucionalidade de diversas matérias legislativas. Após a sessão plenária do dia, acontecerá uma ação de conscientização sobre a violência contra a mulher, como parte do encerramento da Campanha "Agosto Lilás". O evento incluirá uma apresentação teatral no Plenário Júlio Maia, com foco no combate à violência doméstica.

Lançamento da 2ª Corrida dos Poderes

Ainda na quarta-feira (28), a partir das 16h30, será realizado o lançamento da 2ª Corrida dos Poderes no Auditório Manoel de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. O evento contará com uma palestra de Marcio Atalla, especialista em Treino de Alto Rendimento, e promete atrair tanto servidores públicos quanto a população em geral, em uma iniciativa que promove a saúde e o bem-estar.

Caminhada contra o feminicídio

No sábado (31), a Assembleia Legislativa será parceira na Caminhada #TodosPorElas, uma ação da Campanha pelo Fim do Feminicídio. A caminhada é uma mobilização para unir forças contra a violência de gênero, destacando a importância da proteção e do respeito às mulheres.

As sessões plenárias da ALEMS, onde são discutidos e votados projetos de interesse público, ocorrerão normalmente às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa.

A programação oficial da Assembleia pode ser conferida diretamente pelo site da ALEMS, que também oferece atualizações e cobertura completa dos eventos através das mídias sociais, TV Assembleia MS e Rádio ALEMS.