Nova sede da Casa da Saúde é inaugurada em Campo Grande

O Governo de Mato Grosso do Sul inaugurou nesta terça-feira (20), a nova sede da Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz, agora localizada em uma área central de Campo Grande. A nova unidade está situada na Rua Dom Aquino, nº 1.789, quase na esquina com a Rua Rui Barbosa, a apenas três quadras da Praça Ary Coelho, um dos principais pontos de ônibus da cidade, facilitando o acesso para os usuários. A nova localização também é próxima à Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab).

Durante a cerimônia de inauguração, o governador Eduardo Riedel destacou a importância da nova localização. “O novo endereço é central, com excelente acesso ao transporte público e opções de estacionamento. Estamos oferecendo um espaço confortável e acessível, o que representa um grande avanço para o atendimento à saúde em nossa capital,” afirmou Riedel. A Casa da Saúde atenderá cerca de 400 pessoas diariamente, começando suas atividades no novo endereço a partir de amanhã (21), com horário de funcionamento das 7h às 16h. As senhas serão distribuídas das 7h às 15h30, e para o atendimento de protocolo (primeiro cadastro), as senhas serão disponibilizadas das 7h às 10h e das 13h às 15h.

Além da localização estratégica, a nova sede traz uma importante inovação no atendimento. O novo formato permite que o mesmo servidor que assiste o paciente também realize a entrega dos medicamentos, aumentando a eficiência e agilidade do serviço. Desde setembro de 2023, a Casa da Saúde esteve em um local provisório no Centro de Convenções Albano Franco, aguardando a conclusão da nova sede.

A mudança para a nova sede representa um avanço significativo na prestação de serviços de saúde, com a modernização das instalações e a melhoria do acesso, reforçando o compromisso do Governo com o bem-estar da população.