Cassiano Maia assume cargo e anuncia exoneração de comissionados como 1º ato

Dr Cassiano Maia (PSDB) tomou posse nesta quarta-feira (1º) como prefeito junto de 15 vereadores

Dr. Cassiano Maia (PSDB) tomou posse como prefeito de Três Lagoas (MS) nesta quarta-feira (1º), ao lado da vice Vera Helena (PP) e dos 15 vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028. A cerimônia marcou o início do novo ciclo político no município, com a presença de autoridades e moradores.

Em sua primeira entrevista como prefeito, Dr. Cassiano anunciou que o primeiro ato de sua gestão será a exoneração de cargos comissionados. O prefeito informou que 1.881 cargos serão desligados para reduzir a estrutura administrativa e equilibrar as finanças do município, que enfrenta uma alta carga de 53,8% da receita líquida comprometida com a folha de pagamento.

Dr. Cassiano Maia, de 48 anos, é médico de formação e, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), possui patrimônio de R$ 3.967.171,32. Ele é divorciado e assume a gestão de Três Lagoas com o compromisso de ajustar as contas públicas e otimizar a administração municipal.

A nova Câmara de Vereadores também tomou posse nesta data. Entre os 15 vereadores eleitos estão Daniel da Farmácia (UNIÃO), Davis Martinelli (MDB), Evalda Reis (MDB), e outros nomes de diferentes partidos que irão compor a legislatura até 2028.

A administração de Dr. Cassiano Maia se inicia com o foco na reestruturação financeira e na modernização da gestão pública. O prefeito destacou a importância de reduzir o impacto da folha de pagamento e prometeu buscar soluções eficazes para garantir o desenvolvimento do município.