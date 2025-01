Adriane Lopes anuncia mudanças gradativas no secretariado e destaca reforma administrativa

Viviane Freitas

Posse aconteceu nesta quarta-feira (01)

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), anunciou nesta quarta-feira (1º) que a composição do novo secretariado será divulgada “gradativamente” ao longo de janeiro. A decisão rompe com a tradição de dar posse ao primeiro escalão no primeiro dia do ano, junto com os vereadores.

Segundo Adriane, o anúncio gradual está relacionado à espera pelo retorno da senadora Tereza Cristina (PP), uma das principais articuladoras de sua eleição. A senadora, que está em viagem aos Estados Unidos, deve retornar após o dia 8 de janeiro. “Queremos construir essa equipe com muito diálogo e parceria, respeitando a experiência de quem nos ajudou a chegar até aqui”, afirmou a prefeita.

Apesar da troca prevista de boa parte do secretariado, um dos nomes confirmados para permanecer na gestão é Marcelo Miglioli, secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Durante a posse, o deputado federal Luiz Ovando (PP) ressaltou a importância de Miglioli. “Em nome do Miglioli, temos que agradecer. Ele foi decisivo nessa vitória e continuará sendo uma peça-chave nos próximos anos”, declarou Ovando.

A prefeita também sancionou a lei da reforma administrativa no Executivo Municipal, publicada no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) na última segunda-feira (30). “Essa reforma administrativa vai trazer uma economia de R$ 200 milhões aos cofres públicos e tornar a gestão mais eficiente”, destacou Adriane.

Entre as mudanças, o projeto aprovado em dezembro pela Câmara Municipal transforma três pastas em secretarias executivas: Mulheres, Juventude e Cultura. A iniciativa, segundo Adriane, faz parte do compromisso de modernizar e ampliar o alcance das políticas públicas na capital.

A solenidade contou com a presença de representantes dos três poderes e do Exército. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foi representado pelo presidente da Corte, desembargador Sérgio Martins, enquanto a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali, representou o governador Eduardo Riedel (PSDB). Também marcaram presença deputados estaduais, federais e Lídio Lopes, marido da prefeita.

O presidente da Câmara Municipal, Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB), conduziu os trabalhos do evento. Durante a cerimônia, cada vereador foi chamado, em ordem alfabética, para apresentar sua declaração de rendimentos, uma exigência para o início do mandato.

